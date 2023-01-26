ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москве-реке ежедневно дежурят два ледокола "Мосводостока"

15:11
  • четверг
  • 26 января 2023

На борту - капитан, рулевой-моторист и матрос

На Москве-реке ежедневно дежурят два ледокола "Мосводостока". "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая ее от ледяного плена, чтобы спокойно могли пройти суда, в том числе коммунальные. Причем даже сильные морозы им не мешают.

На борту - три человека. Это капитан, рулевой-моторист и матрос. Построены ледоколы в Костроме: "Риф" - еще в конце 1960-х, а "Норд" - в середине 70-х годов, но заложенные тогда характеристики позволяют эксплуатировать ледоколы и по сей день.

"Ледокольные суда - это суда с усиленными бортами, усиленной носовой частью, в этом их главное отличие от судов обычного типа. В летнюю навигацию данные суда выполняют обычные буксирные транспортные работы по буксировке груженных самоходных барж, шаланд к месту вывозки", - рассказал Георгий Прямушко, начальник флота ГУП "Мосводосток".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Коммунальный ледокол
Коммунальный ледокол
Коммунальный ледокол
Коммунальный ледокол
Коммунальный ледокол
Коммунальный ледокол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.