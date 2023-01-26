На борту - капитан, рулевой-моторист и матрос

На Москве-реке ежедневно дежурят два ледокола "Мосводостока". "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая ее от ледяного плена, чтобы спокойно могли пройти суда, в том числе коммунальные. Причем даже сильные морозы им не мешают.

На борту - три человека. Это капитан, рулевой-моторист и матрос. Построены ледоколы в Костроме: "Риф" - еще в конце 1960-х, а "Норд" - в середине 70-х годов, но заложенные тогда характеристики позволяют эксплуатировать ледоколы и по сей день.

"Ледокольные суда - это суда с усиленными бортами, усиленной носовой частью, в этом их главное отличие от судов обычного типа. В летнюю навигацию данные суда выполняют обычные буксирные транспортные работы по буксировке груженных самоходных барж, шаланд к месту вывозки", - рассказал Георгий Прямушко, начальник флота ГУП "Мосводосток".

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