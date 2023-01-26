Подмосковная Фландрия: в Истре открылась выставка "Под знаком Рубенса"

Многие полотна - из частных собраний, раньше они никогда не выставлялись

Фландрия 17-го века в подмосковной Истре. Очередной блокбастер от "Нового Иерусалима". Почти 70 знаковых картин.

Обладатели коллекций "старых мастеров" обычно - столичные музеи. А эти жемчужины - из региональных. Плюс - частные собрания. Называется выставка "Под знаком Рубенса". Здесь работы его современников - учителей, учеников, друзей. Город Рубенса Антверпен в начале 17-го века стал художественным центром мира.

"На начало семнадцатого века Антверпен насчитывает триста художников. Это небывалое количество на такую небольшую территорию для одного города. Для сравнения - в это же время в Риме, Париже, Амстердаме работают в два раза меньше художников", - отметила Анна Антипенко, генеральный директор музея "Новый Иерусалим".

В мастерской у любого мэтра трудились сотни подмастерьев. Рубенс разрабатывал идею, рисовал эскизы. А воплощали зачастую ученики. Мастер мог подключиться в финале.

Вот - главная картина выставки: двухметровое полотно "Коронование Роксаны Александром Македонским". В России демонстрируется впервые. Долгое время хранилась в зарубежных собраниях. А не так давно на аукционе её приобрел российский коллекционер. Считалось, она создана учениками Рубенса. Но и мэтр, как показали исследования, внес свою лепту.

А вот у картины "Дочери Кекропа находят младенца Эрихтония" - два автора. Ван Бален виртуозно выписал фигуры, а Ян Брейгель Старший - композицию из цветов.

"Она исполнена в такой даже, которая называется "по сухому". Когда основное полотно уже высохло, все было готово, и Ян Брейгель Старший приступил к исполнению вот этого элемента на картине. Поэтому он даже выделяется, выглядит как будто такая аппликация", - уточнила Арина Гундрова, ученый-секретарь музея "Новый Иерусалим".

Открытий было много. У картин уточняли провенанс, атрибуцию. У ряда работ появились имена авторов. "Мелеагр и Аталанта" хранилась в коллекции Шереметевых как произведение Якоба Йорданса. После революции попала в "Эрмитаж". Там ее атрибутировали лишь как копию. В Великую Отечественную войну эвакуировали в Екатеринбург. Потом в знак благодарности там и оставили. А во время недавней реставрации обнаружили подпись автора.

Выставка разрушает миф, что художниками в 17 веке были исключительно мужчины. Вот работа Йоанны Вергаувен - дочери одного из антверпенских художников-декораторов. В свое время украшала личные князя Юсупова в Архангельском, считалось - это полотно Тинторетто.

"Атрибуция именем Йоанны она была сделана значительно позже на основе завещания самой художницы, где она как раз-то и цитировала композицию своей работы, что и облегчило атрибуцию и помогло установить, что полотно принадлежит её кисти", - сказала Гундрова.

Специально для тех, кто не успел увидеть младших Брейгелей на выставке, ставшей событием два года назад, часть работ - снова в музее. А еще - анималистичные натюрморты Снейдерса, великолепные портреты. И смотреть этот зимний блокбастер можно почти до лета. Фландрия 17-го века в Истре - до 14 мая.

Юлия Богоманшина, Роман Борискин, Александр Михайлов, "ТВ Центр"

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