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Подмосковная Фландрия: в Истре открылась выставка "Под знаком Рубенса"

15:12
  • четверг
  • 26 января 2023

Многие полотна - из частных собраний, раньше они никогда не выставлялись

Фландрия 17-го века в подмосковной Истре. Очередной блокбастер от "Нового Иерусалима". Почти 70 знаковых картин.

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Обладатели коллекций "старых мастеров" обычно - столичные музеи. А эти жемчужины - из региональных. Плюс - частные собрания. Называется выставка "Под знаком Рубенса". Здесь работы его современников - учителей, учеников, друзей. Город Рубенса Антверпен в начале 17-го века стал художественным центром мира.

"На начало семнадцатого века Антверпен насчитывает триста художников. Это небывалое количество на такую небольшую территорию для одного города. Для сравнения - в это же время в Риме, Париже, Амстердаме работают в два раза меньше художников", - отметила Анна Антипенко, генеральный директор музея "Новый Иерусалим".

В мастерской у любого мэтра трудились сотни подмастерьев. Рубенс разрабатывал идею, рисовал эскизы. А воплощали зачастую ученики. Мастер мог подключиться в финале.

Вот - главная картина выставки: двухметровое полотно "Коронование Роксаны Александром Македонским". В России демонстрируется впервые. Долгое время хранилась в зарубежных собраниях. А не так давно на аукционе её приобрел российский коллекционер. Считалось, она создана учениками Рубенса. Но и мэтр, как показали исследования, внес свою лепту.

А вот у картины "Дочери Кекропа находят младенца Эрихтония" - два автора. Ван Бален виртуозно выписал фигуры, а Ян Брейгель Старший - композицию из цветов.

"Она исполнена в такой даже, которая называется "по сухому". Когда основное полотно уже высохло, все было готово, и Ян Брейгель Старший приступил к исполнению вот этого элемента на картине. Поэтому он даже выделяется, выглядит как будто такая аппликация", - уточнила Арина Гундрова, ученый-секретарь музея "Новый Иерусалим".

Открытий было много. У картин уточняли провенанс, атрибуцию. У ряда работ появились имена авторов. "Мелеагр и Аталанта" хранилась в коллекции Шереметевых как произведение Якоба Йорданса. После революции попала в "Эрмитаж". Там ее атрибутировали лишь как копию. В Великую Отечественную войну эвакуировали в Екатеринбург. Потом в знак благодарности там и оставили. А во время недавней реставрации обнаружили подпись автора.

Выставка разрушает миф, что художниками в 17 веке были исключительно мужчины. Вот работа Йоанны Вергаувен - дочери одного из антверпенских художников-декораторов. В свое время украшала личные князя Юсупова в Архангельском, считалось - это полотно Тинторетто.

"Атрибуция именем Йоанны она была сделана значительно позже на основе завещания самой художницы, где она как раз-то и цитировала композицию своей работы, что и облегчило атрибуцию и помогло установить, что полотно принадлежит её кисти", - сказала Гундрова.

Специально для тех, кто не успел увидеть младших Брейгелей на выставке, ставшей событием два года назад, часть работ - снова в музее. А еще - анималистичные натюрморты Снейдерса, великолепные портреты. И смотреть этот зимний блокбастер можно почти до лета. Фландрия 17-го века в Истре - до 14 мая.

Юлия Богоманшина, Роман Борискин, Александр Михайлов, "ТВ Центр"

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Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
Выставка "Под знаком Рубенса"
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