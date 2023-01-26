Патриарх Кирилл: многим уехавшим россиянам нужна духовная помощь

Люди уехали по разным мотивам

Не следует выносить общие суждения о тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине.

Об этом в четверг, 26 января, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить одинаковые суждения обо всех уехавших.

"На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее власти начали обсуждение возможных ограничений для уехавших из страны после начала спецоперации. В частности, депутаты намерены изучить вопрос о введении конфискации имущества уехавших россиян, которые "поливают грязью" свою страну.

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