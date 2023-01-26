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ВС России уничтожили две РЛС США на херсонском направлении

14:16
  • четверг
  • 26 января 2023

Разбиты четыре склада с боеприпасами

Российская армия уничтожила две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США на херсонском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Речь идет о РЛС AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика" и четыре склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области.

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