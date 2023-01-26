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Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

13:42
  • четверг
  • 26 января 2023

Уничтожено свыше 40 военных ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия.

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Истребительная авиация ВКС России сбила Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении, уничтожено свыше 40 военных ВСУ.

Кроме того, стало известно, что российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, в ДНР и Запорожской области поражены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Вместе с тем ВС России уничтожили артиллерийскую установку производства США М109 Paladin на донецком направлении.

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