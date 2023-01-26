Возбуждено уголовное дело

В Тюменской области собака застрелила рыбака, задев лапой крючок ружья.

Инцидент в Тобольском районе 30 октября. Приятели Эльмар и Маннур отправились на рыбалку на озеро Большой Шишкарым. Эльмар положил заряженное ружье ТОЗ-34 12 калибра в сани, забыв поставить его на предохранитель. Одна из собак залезла в сани, нажала лапой на спусковой крючок, и ружье выстрелило Маннуру в спину. Мужчина скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери.

Обвиняемым в убийстве по неосторожности стал Эльмар. Оставив в санях заряженное и незачехленное ружье, мужчина "грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность".

Судебное заседание назначено на 6 февраля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"