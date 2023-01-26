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Россия разъяснила претензии к признанию Одессы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

15:22
  • четверг
  • 26 января 2023

Москва раскритиковала процесс принятия решения и подвергла сомнению его результат

Досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и "Википедии", тогда как многие подлинные документы задействованы не были. Об этом в четверг, 26 января, рассказала врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
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По словам Довгаленко, за решением ЮНЕСКО по Одессе "стояла даже не сама Украина, сколько ее покровители". При этом "ни архивы Одесской области, ни паспорта культурного наследия и памятников, ни многие другие подлинные документы не были задействованы при составлении заявки города", а сама заявка "была очень слабой".

Дипломат подчеркнула, что именно в этом при рассмотрении Одессы как объекта наследия ЮНЕСКО и состояли претензии российской стороны, сообщает РИА Новости.

25 января в ЮНЕСКО объявили о решении включить исторический центр Одессы в список всемирного наследия. В организации заявили, что "это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его". Однако в российском постпредстве при организации напомнили о действиях украинских властей по уничтожению памятников истории и культуры, в том числе в Одессе.

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