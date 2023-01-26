Россия разъяснила претензии к признанию Одессы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва раскритиковала процесс принятия решения и подвергла сомнению его результат

Досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и "Википедии", тогда как многие подлинные документы задействованы не были. Об этом в четверг, 26 января, рассказала врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

По словам Довгаленко, за решением ЮНЕСКО по Одессе "стояла даже не сама Украина, сколько ее покровители". При этом "ни архивы Одесской области, ни паспорта культурного наследия и памятников, ни многие другие подлинные документы не были задействованы при составлении заявки города", а сама заявка "была очень слабой".

Дипломат подчеркнула, что именно в этом при рассмотрении Одессы как объекта наследия ЮНЕСКО и состояли претензии российской стороны, сообщает РИА Новости.

25 января в ЮНЕСКО объявили о решении включить исторический центр Одессы в список всемирного наследия. В организации заявили, что "это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его". Однако в российском постпредстве при организации напомнили о действиях украинских властей по уничтожению памятников истории и культуры, в том числе в Одессе.

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