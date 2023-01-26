Генпрокуратура признала "Медузу" нежелательной организацией

Деятельность СМИ представляет угрозу безопасности страны

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project (издание "Медуза").

Компания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ранее издание внесли в реестр иноагентов.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России.

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