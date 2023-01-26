ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокуратура признала "Медузу" нежелательной организацией

15:39
  • четверг
  • 26 января 2023

Деятельность СМИ представляет угрозу безопасности страны

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project (издание "Медуза").

Компания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ранее издание внесли в реестр иноагентов.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание Генпрокуратуры России
Здание Генпрокуратуры России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.