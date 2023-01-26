Запад испытывает давление из-за поставок вооружений Киеву

Не все согласны идти на поводу и Вашингтона

Наращивание Вашингтоном и его союзниками поставок различных видов вооружения Киеву Москва воспринимает как прямую вовлеченность в конфликт на Украине - так действия коллективного Запада прокомментировал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сразу несколько стран объявили о готовности передать Киеву танки. Но Владимиру Зеленскому и того мало. Ещё даже не получив боевые машины, он уже начал просить самолёты и ракеты.

"Леопарды" всё же взяли курс на Украину, но движутся в том направлении пока отнюдь не резво. Танки, которые Киеву нужны были ещё вчера, доедут до пункта назначения аж к началу апреля. Британские журналисты фактически прижали к стенке нового министра обороны Германии. Впрочем, внятного ответа на вопрос, доколе "Леопарды" будут простаивать без дела, от Бориса Писториуса не получили.

Отвечает Писториусу и Шольцу украинский президент всё через тех же британских журналистов. Вопросы к канцлеру возникли не только у Киева и партнёров по западной коалиции, но и у самих немцев. Вот только в Германии население больше интересуется: почему в принципе немецкие танки, несмотря на всем известные исторические события в прошлом, вновь отправятся воевать против русских.

Ряд вопросов есть и у депутатов немецкого бундестага. Что дальше на уме у канцлера Шольца.

- Сначала были шлемы, а теперь танки. Что дальше? Авиация? Чего вы хотите добиться?

- О каких самолетах вы говорите? Если вы что-то об этом узнаете, то обязательно мне расскажите.

Пока канцлер Шольц продолжает упорно указывать, что поставка Украине истребителей - это своего рода красная линия, в Киеве всё громче требуют эти самые боевые самолёты поставить. Активно поддерживают своих соседей с этой идеей балтийские государства. Издание Politico сообщает: западные чиновники действительно обдумывают такой поворот событий. Вот только крупные европейские страны выступают решительно против такого шага.

Представители американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, занимающейся производством истребителей F-16, заявили, что готовы взамен поставить самолёты тем странам, которые поделятся с Украиной своими запасами. Вопрос: кто больше всех помогает Киеву среди западных политиков давно приобрёл у членов коалиции нотки соперничества. Мириться с тем, что в негласных лидерах по поставкам вооружений оказались США, Великобритания и Германия, очевидно, не намерены в Польше. Местные журналисты в попытках восстановить международную справедливость неожиданно выпустили весьма сенсационный материал:

"Канцлер Германии мог бы избавить нас и себя от этого неловкого зрелища и заверений о роли своей страны в этой войне. Однако Шольц — это, скорее, состояние души. Он хвастается исторической ролью ФРГ в поддержке Украины, при этом забывая, что уже весной прошлого года Польша отчасти - после больших споров - передала на нужды ВСУ "некоторое количество" МиГ-29. Использовался при этом "комбинированный" способ".

Передавали Украине запасные части для "МиГов". Речь идёт о фюзеляжах и крыльях. Теперь же Польша вновь бежит впереди паровоза и заявляет о готовности обогнать Германию и поставить Украине "Леопарды" уже в течение нескольких недель. Рычаги давления по цепочке обрушились и на президента Франции. Британская "Телеграф" заявляет, что Макрону стали всё чаще непрозрачно намекать: настало время делиться "Лёклерками". У Парижа, как отмечает издание, есть 222 танка, но большинство из них, правда, находятся на ремонте.

Растёт и давление на те страны, которые, не согласны плясать под вашингтонскую дудку и игнорируют требования придерживаться антиройсских санкций. Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои анонимные источники, поведала, что Соединённые Штаты в последнее время усилили давление на Турцию и требуют от Анкары запретить российским авиакомпаниям прилетать в страну на "Боингах". Издание сообщает, что тем турецким гражданам, которые продолжат заправлять российские самолёты, будут грозить различные штрафные санкции - вплоть до тюремного заключения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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