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Мишустин рассказал о выплатах пенсий и пособий по безработице в новых регионах

15:58
  • четверг
  • 26 января 2023

На них распространяются все социальные гарантии

Пенсии для жителей новых территорий России с 1 марта будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Об этом в четверг, 26 января, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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По словам премьер-министра, что у многих жителей новых регионов сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких ситуациях им будут помогать специально созданные межведомственные комиссии, которые проследят за тем, чтобы права граждан были защищены.

Как и по всей стране пенсии и надбавки к ним будут индексироваться, подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина также рассказал, что в 2023 году федеральное правительство направит более 1 млрд рублей на выплату пособий по безработице жителям новых российских регионов, сообщает РИА Новости.

Ранее Минтруд разработал законопроект "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области". В документе за основу для определения размера пенсий будет взят среднемесячный заработок в Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Республике Крым (для Херсонской и Запорожской областей).

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