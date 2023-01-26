Берлин согласовал поставки Киеву танков немецкого производства

Решение германских властей отправить танки немецкого производства Украине является правильным, но не дает оснований для радости. Такое заявление в четверг, 26 января, сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Политик назвал решение Берлина по поставкам танков историческим, однако подчеркнул, что это не повод кричать "Аллилуйя!", поскольку "принятие подобного решения никогда нельзя считать поводом для радости".

При этом Писториус выразил убежденность в том, что решение о поставках танков Украине является "правильным и необходимым шагом", сообщает Die Welt.

Ранее экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о способности робота "Маркер" засекать и уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard. Он отметил, что робот может самостоятельно выбирать цель по приоритету и поражать ее соответствующими огневыми средствами.

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