Польша потребует репараций от ФРГ через Совет Европы

Берлин считает, что ничего не должен Варшаве

Польша инициирует в Совете Европы принятие резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны. Об этом в четверг, 26 января, рассказал заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

Политик сообщил, что во время последней сессии Совета Европы польская делегация выступила инициатором подготовки проекта резолюции по вопросу выплаты Германией компенсации гражданам, пострадавшим в результате Второй мировой войны.

Чиновник уточнил, что проект резолюции касается "изучения вопроса реализации права на возмещение ущерба для граждан Польши, а также отсутствия доступа к судебному пути и справедливому судебному разбирательству по этим вопросам".

Также Мулярчик рассказал, что документ уже подписан 35 парламентариями из одиннадцати стран Совета Европы, сообщает РИА Новости.

Германия ранее отказалась вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. В ответ Аркадиуш Мулярчик заявил, что "этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам".

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