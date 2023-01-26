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Польша потребует репараций от ФРГ через Совет Европы

16:42
  • четверг
  • 26 января 2023

Берлин считает, что ничего не должен Варшаве

Польша инициирует в Совете Европы принятие резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны. Об этом в четверг, 26 января, рассказал заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
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Политик сообщил, что во время последней сессии Совета Европы польская делегация выступила инициатором подготовки проекта резолюции по вопросу выплаты Германией компенсации гражданам, пострадавшим в результате Второй мировой войны.

Чиновник уточнил, что проект резолюции касается "изучения вопроса реализации права на возмещение ущерба для граждан Польши, а также отсутствия доступа к судебному пути и справедливому судебному разбирательству по этим вопросам".

Также Мулярчик рассказал, что документ уже подписан 35 парламентариями из одиннадцати стран Совета Европы, сообщает РИА Новости.

Германия ранее отказалась вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. В ответ Аркадиуш Мулярчик заявил, что "этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам".

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