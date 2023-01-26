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МИД: российские миротворцы будут "реагировать" на наблюдателей ЕС в Армении

17:00
  • четверг
  • 26 января 2023

Ведомство назвало миротворческий контингент ключевым фактором стабильности в регионе

Миротворческий контингент России будет реагировать на поведение наблюдателей Евросоюза в Армении с учетом развития ситуации на земле. Об этом говорится в распространенном в четверг, 26 января, сообщении российского Министерства иностранных дел.
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Внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщения о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

МИД подчеркнул, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники.

Российские миротворцы "будут реагировать на поведение еэсовских наблюдателей с учетом развития ситуации на земле", цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении угрожает безопасности республики. По словам политика, якобы в контактах с западными странами Азербайджан обосновывает агрессивные действия против Еревана тем, что Армения и Россия якобы готовят совместные агрессивные действия против Баку. Такие разговоры на фоне событий на Украине вызывают "определенную заинтересованность", отметил Пашинян.

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