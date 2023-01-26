Путин подчеркнул недопустимость предания забвению преступлений нацистов

Президент напомнил об уроках истории

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 января, встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Встреча приурочена к Международному дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2005 года.

Путин напомнил, что из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, "и это наша общая боль". Позиция России заключается в том, что "мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности", подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что в стране проводится такая политика, чтобы "ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти. Глава государства отметил также важность "духовных основ, нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма и гражданственности".

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