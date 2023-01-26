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Медведев отметил зависимость Зеленского "на 1000%" от оружия и денег Запада

17:39
  • четверг
  • 26 января 2023

Без них Украина не просуществует и дня, заявил политик

Президент Украины Владимир Зеленский — это "нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке", которая зависит "на 1000%" от натовского оружия и западных денег. Такое заявление в четверг, 26 января, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, без поддержки западных стран "ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня", причем "всем это понятно".

Попытки Зеленского создать видимость того, что он "почти гетьман, фигура мирового, можно сказать, вселенского масштаба" являются реальной психологической проблемой, считает Медведев. Однако они преследуют и конкретную цель — "служат обоснованием для новых подачек".

Это поддерживают западные партнеры Украины, продолжая " денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние", написал российский политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО и Европа "вкачали" в Украину десятки миллиардов долларов поставками вооружений и военной техники.

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