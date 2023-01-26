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Собянин рассказал о строительстве школы и детсада на улице Константина Симонова

17:32
  • четверг
  • 26 января 2023

Ведется монтаж инженерного оборудования

На улице Константина Симонова в Москве в 2023 году появится новый образовательный комплекс, который рассчитан на 400 мест. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Новая школа с дошкольным отделением готовится к сдаче в районе Аэропорт в этом году", - отметил мэр.

В строящемся здании уже готовы монолитные конструкции, сейчас ведется монтаж инженерного оборудования. Проектом предусмотрены спортивные залы, многофункциональный библиотечный центр, обеденный зал на 175 мест и медкабинет.

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