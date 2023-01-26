Венгрия обвинила Украину в жесткой мобилизации венгров

Будапешт настаивает на мирных переговорах Москвы и Киева

Закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Такое заявление в четверг, 26 января, сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Политик отметил, что проживающих в Закарпатье венгров мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, в ходе боевых действий многие из них гибнут.

По словам Сийярто, "в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит".

Венгерский министр подчеркнул, что это является еще одной причиной, почему Венгрия настаивает на необходимости начать мирные переговоры, сообщает РИА Новости.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что его страна не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других государств. Он добавил, что все хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"