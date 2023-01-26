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Минстрой поддержал предложения по удешевлению ипотеки

18:23
  • четверг
  • 26 января 2023

Речь идет о жилье большой площади

Министерство строительства и ЖКХ России поддерживает инициативу "ДОМ.РФ" по снижению ставки ипотечного кредитования на квартиры площадью от 55 кв. м. Об этом в четверг, 26 января, рассказал заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
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Замминистра выразил мнение, что эта мера может стимулировать покупку россиянами квартир с большей площадью.

Однако Стасишин подчеркнул, что до перехода к реализации этой инициативы необходимо изыскать источник ее финансирования, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы правительства Марат Хуснуллин заявил, что в целом ипотека дала положительный толчок развитию жилищного строительства, хотя и отметил влияние непростой экономической ситуации на ипотечный сектор, что привело к снижению портфеля ипотечного кредитования в стране.

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