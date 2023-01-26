США вводят новые санкции против России

Об этом объявил американский Минфин
Американские власти вводят новые рестрикции в отношении ряда физических и юридических лиц из России. Об этом в четверг, 26 января, объявило Министерство финансов США.
Согласно сообщению американского ведомства, рестрикции вводятся в отношении частной военной компании "Вагнер", которую США объявили транснациональной криминальной организацией. Санкции также будут действовать в отношении связанных с ней, а также с ее руководителем Евгением Пригожиным лиц.
Под ограничительные меры попали также некоторые компании военно-промышленного комплекса, включая российские судоремонтные предприятия.
Персональные рестрикции введены в отношении главы Минпромторга России Дениса Мантурова и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, сообщает РИА Новости.
Власти Китая ранее отметили, что США неоднократно "самовольно вторгались на территорию других стран", вводили односторонние санкции и проводили "дипломатию принуждения". При этом американские власти заботятся лишь о сохранении гегемонии США на международной арене, не задумываясь о правилах или порядке в мире, подчеркнули в Пекине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"