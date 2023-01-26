Соцфонд назвал срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка

Пособие ввели в 2023 году

Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать 3-го числа каждого месяца. Об этом в четверг, 26 января, рассказали в Социальном фонде России.

В Соцфонде уточнили, что рассмотрение заявления на единую выплату обычно занимает до десяти рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться до 30 рабочих дней. Это зависит от скорости поступления сведений от других ведомств.

После вынесения решения первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3-е число месяца при перечислении на банковские реквизиты и с 3-го по 25-е число при перечислении на почту, отмечается в Telegram-канале Соцфонда.

9 января сообщалось, что Социальный фонд принял уже более 850 тысяч заявлений на назначение и выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом по состоянию на 8 января 2023 года Социальный фонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей в возрасте до 17 лет и 4 тысячи беременных женщин.

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