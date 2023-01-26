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Bloomberg: ЕС рассматривает введение потолка цен на дизель из России

19:21
  • четверг
  • 26 января 2023

Ценовой лимит может составить 100 долларов за баррель

В Евросоюзе в рамках обсуждения антироссийских санкций изучают вероятность установления потолка цен на поставки дизельного топлива из России. Об этом в четверг, 26 января, рассказали информированные источники.
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Как сообщает Bloomberg, установить ценовой лимит на дизельное топливо из России предлагается на уровне 100 долларов за баррель.

Наряду с этим рассматривается вариант установки потолка на уровне 45 долларов за баррель при приобретении нефтепродуктов с дисконтом, утверждают источники.

Официальные комментарии представителей Евросоюза по этому вопросу пока не поступали.

Ранее источники сообщали, что страны "Большой семерки" (G7) не исключают возможность введения потолка цен на поставки дизельного топлива и керосина из России. При этом в рамках обсуждения предлагается ввести один ценовой потолок для нефтепродуктов, которые продаются с премией, другой — наоборот, для тех, что реализуются со скидкой.

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