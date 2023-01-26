"Поттериана" исчезнет из российских онлайн-кинотеатров

Это связано со сроком действия прав на показ

Все фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля. Об этом рассказали в четверг, 26 января, в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Амедиатека".

Как уточнили в "Амедиатеке", срок лицензионных прав на этот конкретный контент — фильмы вселенной Гарри Поттера — заканчивается в плановом порядке 31 января.

Это означает, что после указанной даты, с 1 февраля 2023 года, российские онлайн-кинотеатры не смогут предлагать своим пользователям фильмы "поттерианы", сообщает ТАСС.

Ранее советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Они не были готовы к тому, что большой объем контента западных фильмов уйдет с российского рынка, отметили в Кремле.

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