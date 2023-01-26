ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Поттериана" исчезнет из российских онлайн-кинотеатров

19:37
  • четверг
  • 26 января 2023

Это связано со сроком действия прав на показ

Все фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля. Об этом рассказали в четверг, 26 января, в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Амедиатека".
В Госдуме подготовили проект закона о принудительном лицензировании кино

Как уточнили в "Амедиатеке", срок лицензионных прав на этот конкретный контент — фильмы вселенной Гарри Поттера — заканчивается в плановом порядке 31 января.

Это означает, что после указанной даты, с 1 февраля 2023 года, российские онлайн-кинотеатры не смогут предлагать своим пользователям фильмы "поттерианы", сообщает ТАСС.

Ранее советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Они не были готовы к тому, что большой объем контента западных фильмов уйдет с российского рынка, отметили в Кремле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Кадр из фильма "Гарри Поттер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.