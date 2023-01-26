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Последние данные о ходе спецоперации

22:28
  • четверг
  • 26 января 2023

ВС России развивают наступление

По всей Украине сегодня была объявлена воздушная тревога в связи с новым массированным ракетным ударом. О взрывах в целом ряде крупных городов сообщают местные СМИ. По их данным, энергетические и военные объекты повреждены в Киеве. Сразу 4 крупных подстанции выведены из строя в Одессе. В Виннице мишенью стала ТЭС, в Запорожской области - крупное промышленное предприятие. Наши войска успешно развивают наступление. Им удалось закрепиться на окраинах Угледара - это ещё одна стратегически важная точка на Донецком направлении.

Подробнее – в репортаже Егора Киселёва

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Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Танки ВС России
Танки ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
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