Последние данные о ходе спецоперации

ВС России развивают наступление

По всей Украине сегодня была объявлена воздушная тревога в связи с новым массированным ракетным ударом. О взрывах в целом ряде крупных городов сообщают местные СМИ. По их данным, энергетические и военные объекты повреждены в Киеве. Сразу 4 крупных подстанции выведены из строя в Одессе. В Виннице мишенью стала ТЭС, в Запорожской области - крупное промышленное предприятие. Наши войска успешно развивают наступление. Им удалось закрепиться на окраинах Угледара - это ещё одна стратегически важная точка на Донецком направлении.

Подробнее – в репортаже Егора Киселёва

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