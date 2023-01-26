Путин встретился с представителями еврейской общины

Президент напомнил, что из всех уничтоженных нацистами евреев большинство были гражданами Советского Союза

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Глава государства отметил, что памятная дата приурочена к освобождению Советской армией концлагеря Освенцим. Но, похоже, данный факт на западе всячески пытаются забыть и обесценить. Так, Польша решила не приглашать Россию на мероприятия по случаю 78-й годовщины избавления от нацистов в Аушвице. Варшава второй год отказывает нашим представителям, а ранее под предлогом пандемии не позвали и дипломатов Израиля.

К 78-й годовщине освобождения Освенцима Красной армией надпись на воротах бывшего концлагеря, похоже, пора менять. С исторической "труд освобождает" на псевдоидеологическую "русским вход воспрещён".

27 января в музее "Аушвиц-Биркенау", расположенном на месте устроенной нацистами фабрики смерти, традиционно проходят памятные мероприятия. В прошлом году, еще до начала спецоперации на Украине, российским дипломатам не предоставили слова. В мае под надуманным предлогом закрыли нашу экспозицию, постоянно действовавшую в блоке №14. В этом году польская сторона сделала вид, что забыла воины какого государства спасли мир от фашизма и освободили узников в том числе и этого страшного места. Представителей России, правопреемницы СССР, в Освенцим решили не приглашать. В нашем МИДе задались вопросом: а есть ли предел этому лицемерию?

"Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть". Как бы ни ухищрялись наши европейские "непартнёры" в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Освенциме, по разным данным, погибли от полутора до четырех миллионов человек. Накануне годовщины ФСБ России опубликовала рассекреченные документы. Рассказ бывшего узника-красноармейца свидетельствует о том, что поляки, которых набирали в лагерную охрану, зверствовали не меньше эсэсовцев.

Возможно, пытаясь скрыть преступления своих соотечественников, поляки вместе со свидетельствами о злодеях всячески вымарывают и память о героях того времени. Экскурсоводы Освенцима больше не упоминают о том, кто именно положил конец этому конвейеру смерти. Более того, не слишком просвещенные посетители и вовсе думают, что концлагерь освободили американцы. Несколько лет назад посольство США на своей странице так и написало. И после даже не извинилось. В 2015-м году занимавший тогда пост главы польского МИДа Гжегож Схетына брякнул, что благодарить нужно исключительно украинцев. Ну, раз фронт был Первый Украинский. Эту же легенду поддерживает и Зеленский. Но не все представители еврейского народа забыли уроки истории. Несмотря на отчаянные попытки недружественных нам государств отменить все русское, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин Александр Борода сегодня в Кремле благодарили Владимира Путина за то, что наша страна чтит память о Холокосте.

"Позиция нашей страны хорошо известна. Из всех уничтоженных нацистами евреев, большинство были гражданами как раз Советского Союза. Это наша общая боль. Вы знаете нашу позицию сегодня, она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества никогда не повторилось. Я знаю позицию еврейских общин России, знаю позицию Израиля по поводу роли и значения Красной армии в победе над нацизмом, фашизмом. И мы высоко это очень ценим. Но еще раз хочу повторить, для нашего народа это имеет огромное значение", - заявил Путин.

"Страдания, которые были во время Холокоста, – столько евреев страдали в то время, шесть миллионов невинных людей погибли – для нас эти страдания страшны и сегодня. Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, всё время говорим: больше никогда. Поэтому огромное вам спасибо за всё, что вы делали, делаете. Тем более, сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно", - отметил Берл Лазар.

Владимир Путин рассказал, что следственные органы России проводят серьезную работу по выявлению всех преступлений нацизма.

А наши исторические организации в тот момент, когда на западе пытаются закрыться от неудобной правды о фашизме, увековечивают ее на других площадках. Ведь память не стереть. Так, с нашей экспозицией, отвергнутой польскими властями, можно ознакомиться онлайн в рамках проекта "Освенцим. Правда".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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