В Шотландии разгорелся скандал из-за оперы "Иисус Христос – суперзвезда"

Зрители возмущены новой трактовкой

В Шотландии даже самые толерантные жителей в шоке от новой трактовки оперы "Иисус Христос – суперзвезда". Неоднозначная премьера эдинбургских студентов выставила Спасителя небинарной персоной - то есть ни мужчиной, ни женщиной. Такими же по гендеру оказались и апостолы. Предтечей ЛГБТ-мюзикла годом ранее стала школьная постановка, одобренная шотландским союзом учителей, где Иисус был трансгендером. Тогда спектакль вызвал сильное возмущение верующих, но это никого не остановило.

Острые шипы тернового венца вонзаются в голову. Кровь струится по лбу и волосам. Казалось бы, это один из самых узнаваемых образов на планете. Только вот в прочтении прогрессивных шотландцев Спаситель - женщина. Да еще и идентифицирующая себя небинарной персоной, третьим полом. И не Иисус Христос, и не суперзвезда. "Оно" - по имени Роза Стивенс. От любимого миллионами мюзикла осталась разве только бессмертная музыка Эндрю Ллойда Уэббера.

Зато по поводу пола Иуды продюсеры сами все решили. Он в этой постановке - женщина. Остальные апостолы тоже, за исключением нескольких, опять же, небинарных личностей. Такой мета-модерн в исполнении эдинбургских студентов даже для толерантной западной публики показался слишком смелым.

Только вот беда в том, что ЛГБТ-повестка и БЛМ-ценности на Западе уже тоже своего рода религия. И оскорблять чувства верующих строго запрещено. Отсюда и черная русалочка, и темнокожие аристократы 19 века Бриджертоны. И даже афроамериканка в роли родной матери Дэвида Коперфильда, которого играет зачем-то индус. Режиссеры изощряются, как могут. Иначе ведь им не получить заветный Оскар. Американская киноакадемия изменила правила для отбора проектов в категорию "Лучший фильм" - представители этнических и секс-меньшинств должны обязательно появляться в кадре, а также быть представленными в производстве и продвижении картин.

"Голливуд - он идет, конечно, в авангарде. Тут ничего не поделаешь с ним. Премия Оскар чем дальше - тем больше отражает эти идеологические тенденции. Понимаете, идеология - она существует для того, чтобы контролировать людей. Если ты не согласен, то на тебя можно повесить клеймо расиста и создать тебе большие неприятности по жизни. То есть в общем-то это средство манипуляции, средство контроля. Это разрушает традиционный запад", - отметил православный публицист Сергей Худеев.

Стараются на западе и чтобы геополитическим конкурентам попутно доставалось. Из последнего - в Латвии выходит картина "Молоко матери". По сюжету главная героиня отказывается кормить грудью своего ребёнка, чтобы тот не впитал вместе с молоком "советский яд". И вот дочь, повзрослев, идет в школу и там уже ведет свою партизанскую борьбу со стаканом. Обещают едва ли не триллер - с низкой социально-политической ответственностью.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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