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Кабмин предложил пускать легкопромышленный конфискат на гуманитарную помощь

19:59
  • четверг
  • 26 января 2023

Действующие нормы требуют уничтожать такие товары

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, допускающие использование конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте, в том числе в качестве гуманитарной помощи.

В настоящее время товары легкой промышленности, включенные в перечень товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, подлежат исключительно уничтожению.

Однако в кабмине предложили "с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации" рассмотреть возможность вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

В январе 2022 года в ЛДПР заявили о намерении внести на рассмотрение Госдумы поправки, запрещающие уничтожать конфискованные продукты, подпадающие под действие санкционных ограничений. В Совете Федерации отметили, что это предложение требует дополнительного изучения и обсуждения.

Федеральная таможенная служба (ФТС) поддержала инициативу депутатов Госдумы о передаче конфискованных на таможне товаров в благотворительные организации.

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