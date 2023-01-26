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США признали невозможность отправки танков Украине к весне

20:19
  • четверг
  • 26 января 2023

Вашингтон пообещал Киеву танки Abrams

Американские власти не успеют организовать и обеспечить отправку обещанных Украине танков Abrams к весне. Такое заявление в четверг, 26 января, сделала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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По словам представителя Госдепартамента, "Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки", поэтому "потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя".

Нуланд уточнила, что Abrams не появятся на Украине "к весеннему наступлению" украинской армии, о подготовке которого ранее заявляли американские власти, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готовит передачу Украине одного батальона американских танков Abrams. По словам президента США, это поможет украинским войскам "улучшить маневренность на открытой местности, а также обеспечить крепкую возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе".

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