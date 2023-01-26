В Госдепе назвали условия смягчения антироссийских санкций

США продолжают вводить антироссийские рестрикции

США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских в случае вывода Москвой войск с территории Украины. Такое заявление в четверг, 26 января, сделала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По словам представителя Госдепартамента, она лично и глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен поддержали бы смягчение рестрикций "в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территории".

При этом чиновница напомнила, что все члены российского парламента, против которых введены санкции, поддерживают спецоперацию и присоединение к России новых территорий, сообщает РБК.

Заявление Нуланд последовало за объявлением американского Минфина о новых антироссийских санкциях. Согласно сообщению американского ведомства, рестрикции вводятся в отношении частной военной компании "Вагнер", которую США объявили транснациональной криминальной организацией. Санкции также будут действовать в отношении связанных с ней, а также с ее руководителем Евгением Пригожиным лиц.

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