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Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололедице

21:03
  • четверг
  • 26 января 2023

Автомобилистов призывают к осторожности

Гололедица на дорогах сохранится в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в четверг, 26 января, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
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В ведомстве уточнили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 26 января до 10:00 27 января в Москве местами сохранится гололед, на дорогах гололедица.

С учетом этого рекомендуется, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам советуют двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить голый лед и смотреть под ноги, сообщает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что гололедица в столице сохранится до конца текущей недели также ожидается гололед. Эксперт пояснил, что это отложение изморози и льда не на горизонтальных, а на вертикальных поверхностях.

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