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ООН раскритиковала решение ряда стран поставить танки Украине

21:38
  • четверг
  • 26 января 2023

Всемирная организация напомнила о необходимости двигаться к миру

Решение властей некоторых государств направить Украине танки не является движением в верном направлении. Такое мнение в четверг, 26 января, высказал постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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Во всемирной организации напомнили, что ООН хочет добиться установления справедливого мира на Украине, в этом контексте решение о передаче Киеву танков нельзя назвать верным, поскольку "не ведет в этом направлении".

При этом Дюжаррик заявил, что ООН не собирается "комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие" от западных государств на Украину, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение германских властей отправить танки немецкого производства Украине является правильным, но не дает оснований для радости. Политик назвал решение Берлина по поставкам танков историческим, однако подчеркнул, что это не повод кричать "Аллилуйя!", поскольку "принятие подобного решения никогда нельзя считать поводом для радости".

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