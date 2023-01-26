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Украина может получить от Запада более 38 млрд долларов в 2023 году

21:39
  • четверг
  • 26 января 2023

Украинские власти оценивали потребность в западной финансовой помощи десятками миллиардов долларов

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что в 2023 году объем финансирования, предоставляемый Западом Киеву, превысит 38 млрд долларов. Об этом в четверг, 26 января, рассказали в пресс-службе украинского регулятора.
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В НБУ уточнили, что указанной суммы объем западной помощи Украине может достичь, "учитывая уже анонсированные объемы международной помощи и прогресс в переговорах с МВФ".

Благодаря западной помощи Киев рассчитывает избежать финансирования бюджета за счет эмиссии валюты. Кроме того, по оценкам регулятора, благодаря финансированию к концу 2023 года международные резервы Украины составят около 27 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена не предвидит в 2023 году какого-либо сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Украине, в том числе военной. Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года.

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