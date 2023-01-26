В Подмосковье произошла авария с участием 16 машин

Данных о пострадавших не поступало

В Подмосковье устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием 16 машин на платной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург.

Всё случилось вечером перед съездом в Солнечногорск. Столкнулись как легковые, так грузовые автомобили. Некоторые из них развернуло поперёк полосы. По предварительной версии, водители не справились с управлением в условиях сильной гололедицы.

Обошлось без пострадавших. На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. Движение в направлении области на этом участке ограничено.

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