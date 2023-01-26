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МИД обусловил диалог с США по вооружениям ситуацией на Украине

21:59
  • четверг
  • 26 января 2023

Москва будет исходить из действий Вашингтона в этой области, заявил Сергей Рябков

Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями будет зависеть в том числе от действий Вашингтона в контексте украинского кризиса. Об этом в четверг, 26 января, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Дипломат прокомментировал критерии "того, в какой мере США должны были бы скорректировать свою политику в отношении России для перехода к конструктивной повестке дня по контролю над вооружениями".

По словам Рябкова, возможность возобновления диалога Москва будет оценивать "исходя из комплексного анализа ситуации и действий Вашингтона", прежде всего это касается контекста ситуации на Украине.

В интервью "Коммерсанту" замминистра выразил убежденность в том, что в Соединенных Штатах прекрасно понимают, каких именно шагов до деэскалации ожидается российская сторона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России и США до 2026 года в любом случае придется договариваться по вопросу, связанному с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как пояснил представитель Кремля, договоренности в этой области необходимы, поскольку "это единственный более или менее живой документ, который остался" между Москвой и Вашингтоном.

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