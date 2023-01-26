Всех экс-президентов США попросили поискать дома секретные документы

Американское законодательство требует сдавать такие бумаги в архив

Национальное управление архивов и документации США (NARA) официально попросило бывших президентов и вице-президентов страны проверить личные архивы на наличие документов, которые по закону нужно было передать в архив государства или в которых есть засекреченная информация.

Ведомство попросило политиков "провести оценку любых материалов, хранящихся за пределами NARA, чтобы определить, могут ли определенные материалы, которые ранее считались личными, непреднамеренно содержать записи президента или вице-президента, которые подпадают под действие Закона о президентских документах".

NARA напомнило, что, в соответствии с PRA, "президентские записи каждой администрации, начиная с Рейгана и далее, должны быть переданы в NARA, независимо от статуса секретности".

Представители Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джорджа Буша-старшего сообщили, что все секретные документы администрации этих президентов передали в NARA после завершения их президентских сроков, сообщает CNN.

Ранее документы с грифом "секретно", подлежавшие сдаче в архив, обнаружились в имении у 45-го президента США Дональда Трампа и в гараже действующего американского главы государства Джо Байдена. Затем в доме бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса обнаружили секретные документы.

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