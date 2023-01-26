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Всех экс-президентов США попросили поискать дома секретные документы

22:19
  • четверг
  • 26 января 2023

Американское законодательство требует сдавать такие бумаги в архив

Национальное управление архивов и документации США (NARA) официально попросило бывших президентов и вице-президентов страны проверить личные архивы на наличие документов, которые по закону нужно было передать в архив государства или в которых есть засекреченная информация.
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Ведомство попросило политиков "провести оценку любых материалов, хранящихся за пределами NARA, чтобы определить, могут ли определенные материалы, которые ранее считались личными, непреднамеренно содержать записи президента или вице-президента, которые подпадают под действие Закона о президентских документах".

NARA напомнило, что, в соответствии с PRA, "президентские записи каждой администрации, начиная с Рейгана и далее, должны быть переданы в NARA, независимо от статуса секретности".

Представители Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джорджа Буша-старшего сообщили, что все секретные документы администрации этих президентов передали в NARA после завершения их президентских сроков, сообщает CNN.

Ранее документы с грифом "секретно", подлежавшие сдаче в архив, обнаружились в имении у 45-го президента США Дональда Трампа и в гараже действующего американского главы государства Джо Байдена. Затем в доме бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса обнаружили секретные документы.

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