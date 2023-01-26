Пентагон подтвердил отсутствие необходимых Украине танков на складах США

Президент США ранее пообещал Киеву 31 танк Abrams

На американских складах в настоящее время нет танков, поставки которых требуются Украине. Об этом в четверг, 26 января, рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Комментируя задержку с поставкой танков Киеву, Сингх заявила, что "у нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы". При этом она подтвердила, что речь идет о модификации Abrams M1A2, сообщает РИА Новости.

Как писало издание Politico со ссылкой на источники, единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши.

Поскольку производственная мощность производственной линии составляет всего 12 танков в месяц, встает вопрос о сроках, в которые Abrams можно будет доставить на Украину.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Abrams является очень сложным танком и требует значительной подготовки", поэтому "потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя". Политик уточнила, что Abrams не появятся на Украине "к весеннему наступлению" украинской армии, о подготовке которого ранее заявляли американские власти.

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