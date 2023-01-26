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Bloomberg: МВФ изучает возможность выделения Украине многолетней помощи

22:57
  • четверг
  • 26 января 2023

Речь идет о сумме до 16 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 млрд долларов. Об этом в четверг, 26 января, рассказали осведомленные источники.
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании

Как отмечает Bloomberg, реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран "Большой семерки" (G7), а также от того, обеспечат ли доноры и кредиторы Украины ее кредитную устойчивость.

Источники уточнили, что для воплощения этой задумки потребуется изменить правила кредитования МВФ, а украинское правительство должно будет принять на себя обязательства по ряду политических мер.

Официально ни МВФ, ни власти Украины пока не подтверждали сообщения о проработке такого варианта.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что ожидает, что в 2023 году объем финансирования, предоставляемый Западом Киеву, превысит 38 млрд долларов. В регуляторе уточнили, что указанной суммы объем западной помощи Украине может достичь, "учитывая уже анонсированные объемы международной помощи и прогресс в переговорах с МВФ".

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