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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:47
  • пятница
  • 27 января 2023

Подполковник Дмитрий Яковлев руководил обороной одного из освобожденных населенных пунктов

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Боевая машина ефрейтора Матвея Орлова была атакована украинскими диверсантами. Матвей мгновенно сориентировался и вместе с подчиненными без потерь отразил атаку, уничтожив пятерых националистов и переоборудованный пикап. Затем огнем из РСЗО ликвидировал два минометных расчета неонацистов, благодаря чему российская колонна смогла продолжить движение.

Подполковник Дмитрий Яковлев руководил обороной одного из освобожденных населенных пунктов. Под плотным огнем он лично подвозил боеприпасы к позициям наших артиллеристов и корректировал огонь. Благодаря грамотному руководству подполковника Яковлева противник не смог зайти во фланг наших позиций, понес тяжелые потери и отступил.

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