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Лавров отметил потенциал Африки стать центром мировой многополярности

08:52
  • пятница
  • 27 января 2023

Формирование многополярного мира - это объективный процесс

Запад при помощи гибридных войн не сможет остановить формирование новых центров политической и экономической силы, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Эритрею, передает "ТВ Центр".

Глава российского дипведомства объяснил, что многополярный мир формируется и это объективный процесс, несмотря на все действия Вашингтона и Брюсселя, которые не смогут повернуть ход истории вспять, в их силах - лишь ненадолго его притормозить.

Как считает Лавров, сейчас у Африки есть колоссальный потенциал стать центром мировой многополярности.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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