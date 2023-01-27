По всей России проходят уроки мужества в память о защитниках Ленинграда

27 января - день полного снятия блокады

Сегодня в России и во всем мире вспоминают людей, совершивших беспрецедентный подвиг: 27 января - день полного снятия блокады Ленинграда.

Ленинград - единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Жители Северной столицы по традиции 27 января идут на Пискаревское кладбище, где похоронены погибшие в блокаду. В Петербурге напоминания о тех днях сохранены в названиях улиц и в виде настенных табличек об угрозе обстрелов.

По всей стране в память о подвиге защитников Ленинграда сегодня проходят уроки мужества.

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