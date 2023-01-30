Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Овнам помогут окружающие, а Близнецам пора решать стратегические задачи

Овны

Вы сегодня сможете разрулить свои проблемы с помощью окружающих. Кто-то даст вам дельный совет, контакт специалиста или окажет реальную помощь.

Тельцы

Деловая жизнь оживает, и многим представителям знака сегодня улыбнется удача в виде выгодных контрактов или новых клиентов. Заработать смогут все, кто действительно хочет!

Близнецы

Заветный день настал - вы получите заряд энергии от Солнца, которого хватит на великие дела. Занимайтесь целями, которые считаете стратегическими.

Раки

Сегодня подходящий день для того, чтобы найти работу по интернету или запустить стартап онлайн. Вообще все, что связано со всемирной паутиной, принесет удачу.

Львы

Вам сегодня чем-то ощутимо помогут партнеры. Не стесняйтесь обращаться к ним, а также к друзьям или людям, которые выше вас по социальному статусу.

Девы

Вас может расстроить слишком прямолинейное поведение начальства или преподавателей. Но в итоге вы получите то, что вам было обещано, и останетесь довольны.

Весы

Вы на подъеме: ваши творческие способности на высоте, а желание учиться помогает схватывать на лету новые знания. Не пропустите этот день, у него большой потенциал.

Скорпионы

Представителям знака, которые задумываются об ипотеке или субсидии, сегодня можно обращаться за ними. День также хорош для составления семейного бюджета.

Стрельцы

Вы можете сегодня найти партнеров в свой бизнес или человека, который смеется даже над вашими неудачными шутками. Поэтому будьте мягче и активней смотрите по сторонам.

Козероги

Вам можно отправляться к руководству за повышением зарплаты или сменой должности. Главное - имейте на руках цифры и факты, доказывающие ваши успехи на работе.

Водолеи

Солнце в вашем знаке заручилось поддержкой огненного Марса. Неудивительно, что вас обуревают разные желания. Занимайтесь тем, что требует сил и смелости.

Рыбы

Отбросьте страхи и ложную скромность, если хотите чего-либо достичь в бизнесе или карьере. Сегодня у вас есть шанс сделать важный шаг.

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