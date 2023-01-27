Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования в Россию

Власти расширили санкции

Япония ввела экспортные ограничения против 49 российских организаций из-за ситуации вокруг Украины.

В рамках нового пакета антироссийских санкций будет запрещено поставлять в страну радиоактивные материалы, вакцины, медицинские изделия и роботов, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

"Правительство Японии приняло решение <…> ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут служить для укрепления военной мощи. Меры вводятся с 3 февраля", - говорится в сообщении.

Япония также расширила список персональных санкций. В перечень внесли 22 физических лица.

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