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Пушилин объяснил важность взятия Угледара

08:35
  • пятница
  • 27 января 2023

Город может стать новым важным успехом для России

Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.

Об этом РИА Новости сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи", - сообщил он.

Он добавил, что в скором времени Угледар может стать новым, очень важным для России успехом.

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