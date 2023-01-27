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Россиян попросили не чистить кастрюли корвалолом

09:24
  • пятница
  • 27 января 2023

Экспериментировать не стоит

Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль.

Возможна токсическая реакция при взаимодействии лекарства с элементами посуды, об этом РИА Новости рассказала начальник отдела по гигиене питания управления ведомства по Подмосковью Надежда Раева.

"Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства <…> Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", - сказала специалист.

Ранее блогеры распространили в социальных сетях, что корвалол хорошо убирает нагар с кастрюль.

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