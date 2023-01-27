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Трамп заявил, что смог бы разрешить украинский конфликт за сутки

09:03
  • пятница
  • 27 января 2023

Политиу уверен, что смог бы уладить дело миром

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы урегулировать конфликт на Украине мирным путём в течение суток.

Такой пост политик разместил в своей социальной сети Truth Social.

"Если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов", - -написал он.

Трамп также отметил, что передача Киеву западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

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