Российские войска зачищают юго-восточные окраины Угледара

Бои идут круглосуточно

На южнодонецком направлении ожесточенные бои сейчас идут на окраинах Угледара. Мотострелковые подразделения маневрируют и теснят противника, силы которого на исходе. По данным нашей разведки, командование ВСУ перебрасывает под Угледар подкрепления из-под Артемовска и с других участков фронта, ослабляя тем самым те направления. Нашу пехоту постоянно поддерживает артиллерия. По позициям националистов бьют РСЗО "Град".

Сколь мощными ни были бы укрепления на позициях ВСУ, против 240-миллиметрового снаряда самоходного минометного орудия "Тюльпан" не устоит даже трехметровая бетонная стена. Определение целей и фиксация их поражения происходят с беспилотников. Противник также активно использует ударные и разведывательные БПЛА, их успешно поражает наша ПВО. А в небе немногочисленную сохранившуюся технику авиации противника планомерно уничтожают наши летчики.

Технику противник постоянно теряет в больших количествах и на всех направлениях. Это кадры уничтожения зенитно-ракетной батареи комплекса ПВО С-300 в Харьковской области. А так украинские танки и БТР горят под Артемовском, где тоже идут ожесточенные бои.

Киев очень рассчитывает на объявленные Западом поставки танков Leopard и Abrams. Вот только командование, судя по всему, пока не задумывается, каково придется этим машинам в украинском глине и черноземе. Ведь даже сломанный советский танк тащить приходится двум таким. Тогда как "Леопарды" и "Абрамсы" - на треть тяжелее.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"