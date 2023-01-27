Помощь Запада рискует обернуться для Киева головной болью

Реальность серьезно расходится с радужными надеждами украинских властей

Leopard'ы - не раньше апреля. Теперь вот и Abrams задерживаются. Джо Байден наобещал Киеву тотальную поддержку и мощные танки - однако реальность, как выяснилось, серьезно расходится с радужными надеждами. Нужного солдатам ВСУ количества боевых машин на американских складах просто нет.

"В арсенале США нет в наличии дополнительных танков такого рода. Именно по этой причине нам потребуется несколько месяцев, чтобы передать Украине танки Abrams M1A2. И я хочу напомнить то, что вы, возможно, и так знаете: такие танки требуют должного обращения, обслуживания и содержания. Потребуется много времени, чтобы обучить украинцев ими пользоваться", - сказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

В Пентагоне уже подчеркнули: боевые танки "Абрамс", которые по планам Байдена должны поехать на Украину в количества 31 штуки, не будут включать в себя секретную броню на основе обедненного урана. Она охраняется военной тайной и попадает под запрет экспорта. Однако модификация М1А2 - более совершенная, и отсутствие специальной брони компенсируется другими вещами, в том числе более точным определением позиций противника.

Эксперты издания Politico ударились в прогнозы и вышли с неутешительными для Киева данными: пока все идет к тому, что "Абрамсы" доедут до адресата лишь через несколько месяцев, а то и лет. В очереди перед Украиной - слишком много других клиентов.

"Танки собираются только в одном месте - на государственном заводе General Dynamics в городе Лима, штат Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но сейчас линия полностью забита более приоритетными заказами - готовят Abrams для Тайваня и Польши. Варшава запросила танки, чтобы быстро заменить 250 советских Т-72, которые она передала в прошлом году Украине. Тайвань заказал 108 боевых машин M1A2 в 2019 году, и ожидается, что первые модели будут доставлены в 2024 году", - говорится в материале.

Киев гораздо быстрее столкнется с беспрецедентным логистическим бардаком, нежели увидит обещанную технику, сетуют журналисты Washington Post.

Порадовать союзников не может и Франция. "Лёклерки" у них хоть и имеются, но вот за их качество никто ответить не может. Из 226 боевых машин эксплуатируются лишь 60%, остальные пребывают на ремонте. Гордиев узел не смогла разрубить и министр иностранных дел Пятой Республики. Катрин Колонна накануне прогулялась по Одессе, заверила всех о продолжающейся поддержке Украины, но вот "Лёклерки" пока, очевидно, останутся в Париже.

С тезисом, что натовское тяжёлое вооружение не помогает в решении конфликта, а лишь затягивает его еще сильнее, соглашаются всё больше западных политиков.

"Министр иностранных дел Германии позавчера в Страссбурге в парламентской ассамблеи Совета Европы заявила, что мы должны быть едины, ведь мы все воюем с Россией. Это цитата: мы воюем с Россией. Я вот, например, этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова. Тогда удачи им. Может, получится лучше чем 70 лет назад. Мы же ни с кем не воюем. И я не понимаю, как танки помогут Украине. Может, помогут, а может, сгорят так же, как в Ираке", - сказал президент Хорватии.

Заявление своей начальницы о "войне с Россией" сотрудники немецкого МИД все же прокомментировали. Анналена Бербок, мол, оговорилась и имела в виду исключительно поддержку Киева - сама Германия в любом случае не сторона конфликта. На формулировку, правда, ушло три дня.

Верить в такие "оговорки" с каждым днём становится все сложнее. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью украинским СМИ заявил, что нормандский формат мирного урегулирования украинского вопроса с самого начала был лишь дипломатической имитацией.

"В 2014 году мы провалились. Мы не сделали того, что должны были сделать. Санкции против Путина нужно было наложить в 2014-м. Какие-то санкции мы тогда ввели и запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский процесс". В итоге ничего не добились", - заявил Джонсон.

Очередной пакет антироссийских санкций против нашей страны ввела Япония. С 3 февраля в Россию будет запрещен экспорт вакцин, медицинских аппаратов и роботов. Новый список в Токио довольно символично назвали "своим вкладом в обеспечение мира".

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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