Лавров: формирование многополярного мира - неостановимый процесс

Завершается турне российского министра по африканским странам

Непередаваемый колорит и по-настоящему теплый приём. Сергея Лаврова встречают в Асмэре - столице и крупнейшем городе Эритреи. Красочная церемония проходит у памятника Пушкину. Здесь считают, что именно отсюда пошел род великого русского поэта.

Эритрея - финальная точка в турне Лаврова. Ранее он посетил ЮАР, Анголу и Эсватини. Как ни старались западные СМИ выставить все в неприглядном свете, поездка прошла успешно. В каждой стране Лаврова принимали очень радушно, что подчеркивает особый характер отношений России с государствами континента. Тем более - на фоне откровенного давления Запада с его менторским тоном и колониальными амбициями в отношении Африки.

"Формирование многополярного мира - это объективный и неостановимый процесс. И хотя коллективный Запад - США, находящиеся под контролем США блоки НАТО и Евросоюз - все-таки пытается обратиться этот процесс вспять, это тщетные усилия. Максимум, на что они могут рассчитывать, - некоторое торможение объективного хода истории", - отметил Лавров.

Министр поблагодарил Эритрею за взвешенную и принципиальную позицию по Украине. Африканская страна голосовала против резолюции ООН, осуждающей Россию, и выступает соавтором многих инициатив Москвы на полях Всемирной организации.

"Мы на передовой этой борьбы. На Генасамблее ООН Эритрея была единственной страной, поддержавшей Россию, когда ее пытались обвинить в нарушении прав человека. На самом деле многие страны поддерживают Москву, но боятся заявить об этом из-за возможной реакции США", - отметили власти Эритреи.

Эритрея не только не боится, но и хочет развивать сотрудничество. Направлений для совместной работы много. Массау - крупнейший глубоководный порт на берегу Красного моря с огромным логистическим потенциалом. Стороны договорились проработать возможность его использования. В том числе - для поставок зерна. Россия готова предоставить его на выгодных условиях, а то и вовсе бесплатно, и в полной мере выполнить свои экспортные обязательства в этой критически важной сфере.

Проекты планируются в области горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Главу МИД Эритреи в ближайшее время ждут с визитом в Москве. Президент страны приглашен на второй саммит "Россия-Африка".

"Мы сейчас обобщаем мнения и предложения, которые поступают от африканских стран в контексте формирования детализированной повестки дня саммита. Эта повестка состоит из четырех крупных разделов: продовольственная и энергетическая безопасность, передача технологий, здравоохранение. Это очевидные приоритеты для всего мира, и особенно для Африки. Что касается передачи технологий, то это имеет особое значение для африканцев с точки зрения преодоления зависимости от внешних факторов", - указал глава российского МИД.

По итогам переговоров в ЮАР, которая в этом году председательствует в БРИКС, Лавров сообщил об идее создания единой валюты организации. Инициативу обсудят на ее саммите в августе.

Все это не может не нервировать Запад. Вслед за Лавровым в Африку направилась глава Минфина США. Страна стремительно теряет авторитет на континенте. Вот только удастся ли американскому министру повторить успех Лаврова - большой вопрос.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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