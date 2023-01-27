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В Махачкале прохожий спас ребенка и женщину из горящей квартиры

11:47
  • пятница
  • 27 января 2023

Без лестницы взобрался на третий этаж по оконным решеткам и выступам

Один из махачкалинских домов. Из окон первого этажа валит густой дым, а с третьего раздаются крики о помощи. В квартире - мать с маленьким ребёнком. Им уже не выбраться, и единственный шанс на спасение - окно. Вот один из прохожих, не раздумывая ни секунды, бросается на помощь.

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"Я поднялся по решеткам. Сначала мы спустили ребенка маленького. Женщина сверху мне за ручку подавала его, я взял другой рукой, кричал ей, говорил "не бойтесь", - рассказал Виталий Ивлеев.

Сначала он передал малыша подбежавшим очевидцам, а потом помог выбраться и его матери. Мужчину представят к ведомственной награде МЧС.

И этот пожар в Махачкале - не единственный. Практически одновременно загорелись 10 квартир на разных этажах в четырех домах. Причина - повышение давления газа.

В одной из квартир махачкалинского общества слепых в огне чуть не погиб пенсионер. Еще два человека попали в больницу: один отравился угарным газом, у второго - ожоги лица и рук. Квартира Чингиза выгорела полностью - огонь вспыхнул на кухне, а затем перешел в комнату.

В местной службе эксплуатации газового оборудования заявили, что причина резкого перепада давления еще не установлена. К расследованию инцидента подключилась и прокуратура.

Александра Панина, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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