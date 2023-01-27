В Москве прошел мемориальный вечер "Хранитель памяти"

В столичном театре Станиславского и Немировича-Данченко вручили премию тем, кто внес особый вклад, чтобы жертвы Холокоста не были забыты

Неделя памяти жертв Холокоста проходит в эти дни в России. Это целый цикл мероприятий, приуроченный к 78-й годовщине освобождения бойцами Красной Армии узников концлагеря Освенцим. Главным событием стал мемориальный вечер "Хранитель памяти", передает "ТВ Центр".

В столичном театре Станиславского и Немировича-Данченко вручили премию тем, кто внес особый вклад, чтобы жертвы геноцида не были забыты. Среди лауреатов - председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Уже много лет он активно поддерживает проекты, посвященные сохранению исторической памяти о Холокосте.

Также отмечены заслуги председателя Московской общественной организации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей Олега Мордковича и других общественных деятелей.

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