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В Москве прошел мемориальный вечер "Хранитель памяти"

11:49
  • пятница
  • 27 января 2023

В столичном театре Станиславского и Немировича-Данченко вручили премию тем, кто внес особый вклад, чтобы жертвы Холокоста не были забыты

Неделя памяти жертв Холокоста проходит в эти дни в России. Это целый цикл мероприятий, приуроченный к 78-й годовщине освобождения бойцами Красной Армии узников концлагеря Освенцим. Главным событием стал мемориальный вечер "Хранитель памяти", передает "ТВ Центр".

В столичном театре Станиславского и Немировича-Данченко вручили премию тем, кто внес особый вклад, чтобы жертвы геноцида не были забыты. Среди лауреатов - председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Уже много лет он активно поддерживает проекты, посвященные сохранению исторической памяти о Холокосте.

Также отмечены заслуги председателя Московской общественной организации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей Олега Мордковича и других общественных деятелей.

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Мемориальный вечер "Хранитель памяти"
Мемориальный вечер "Хранитель памяти"
Мемориальный вечер "Хранитель памяти"
Мемориальный вечер "Хранитель памяти"
Мемориальный вечер "Хранитель памяти"
Мемориальный вечер "Хранитель памяти"
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