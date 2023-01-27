В Коми спасли трех новорожденных медвежат

Их берлогу случайно повредили лесорубы

В полицейской машине - три медведя. Совсем еще маленькие и сильно напуганные. Берлогу, где они жили, повредили лесорубы во время ночных работ. Строители услышали жалобный плач. Медведица, испугавшись сильного шума, скрылась в лесу. Бросить этих крох одних было нельзя. Лесорубы вызвали полицейских.

"На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов. Они забрали малышей, привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Первым делом "детей" надо было накормить. В сильных руках маленькие хищники немного успокоились. Напились теплого молока из бутылочки и сладко уснули. В полиции тем временем стали решать - куда пристраивать медвежат? Вернуть в берлогу их было невозможно - вряд ли медведица пришла бы обратно. Детенышей решили передать в приют. В центре спасения медвежат-сирот в Тверской области выхаживают таких же малюток.

Здесь медвежатам предстоит провести свое детство. Без мамы. Но под чутким человеческим присмотром, чтобы, повзрослев, снова вернуться домой - в дикую природу.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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