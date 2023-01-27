В Коми спасли трех новорожденных медвежат

Их берлогу случайно повредили лесорубы
В полицейской машине - три медведя. Совсем еще маленькие и сильно напуганные. Берлогу, где они жили, повредили лесорубы во время ночных работ. Строители услышали жалобный плач. Медведица, испугавшись сильного шума, скрылась в лесу. Бросить этих крох одних было нельзя. Лесорубы вызвали полицейских.
"На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов. Они забрали малышей, привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Первым делом "детей" надо было накормить. В сильных руках маленькие хищники немного успокоились. Напились теплого молока из бутылочки и сладко уснули. В полиции тем временем стали решать - куда пристраивать медвежат? Вернуть в берлогу их было невозможно - вряд ли медведица пришла бы обратно. Детенышей решили передать в приют. В центре спасения медвежат-сирот в Тверской области выхаживают таких же малюток.
Здесь медвежатам предстоит провести свое детство. Без мамы. Но под чутким человеческим присмотром, чтобы, повзрослев, снова вернуться домой - в дикую природу.
Елена Сахно, "ТВ Центр"Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"